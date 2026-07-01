UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bannalec

Concours de pétanque Route de Quimperlé Bannalec

vendredi 24 juillet 2026 · Route de Quimperlé · Bannalec

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Route de Quimperlé
Adresse
Boulodrome
Ville
29380 Bannalec
Département
Finistère
Tarif

Bannalec

Concours de pétanque

Route de Quimperlé Boulodrome Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Concours de pétanque en doublette, 4 parties. Tous les vendredi soir de Juillet & Août sauf le 14 août.
Début des inscriptions dès 18h30 & début des parties de pétanque à 19h15.
Grillades, buvette & musique sur place.
Ouvert à tous.   .

Route de Quimperlé Boulodrome Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 20 58 68 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de pétanque Bannalec a été mis à jour le 2026-07-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS

À voir aussi à Bannalec (Finistère)