Concours de pétanque Route de Quimperlé Bannalec

Informations pratiques

Bannalec

Concours de pétanque

Route de Quimperlé Boulodrome Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Concours de pétanque en doublette, 4 parties. Tous les vendredi soir de Juillet & Août sauf le 14 août.

Début des inscriptions dès 18h30 & début des parties de pétanque à 19h15.

Grillades, buvette & musique sur place.

Ouvert à tous. .

Route de Quimperlé Boulodrome Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 20 58 68 99

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English :

L’événement Concours de pétanque Bannalec a été mis à jour le 2026-07-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS