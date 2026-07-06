Concours de pétanque Route de Quimperlé Bannalec
vendredi 28 août 2026 · Route de Quimperlé · Bannalec
Informations pratiques
Bannalec
Concours de pétanque
Route de Quimperlé Boulodrome Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28 21:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Concours de pétanque en doublette, 4 parties. Tous les vendredi soir de Juillet & Août sauf le 14 août.
Début des inscriptions dès 18h30 & début des parties de pétanque à 19h15.
Grillades, buvette & musique sur place.
Ouvert à tous. .
Route de Quimperlé Boulodrome Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 20 58 68 99
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English :
L’événement Concours de pétanque Bannalec a été mis à jour le 2026-07-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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