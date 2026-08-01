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AGENDA · Bey

Concours de pétanque Terrain de pétanque Bey

samedi 29 août 2026 · Terrain de pétanque · Bey

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Terrain de pétanque
Adresse
1 Rue du Chêne Bizot
Ville
71620 Bey
Département
Saône-et-Loire
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bey

Concours de pétanque

Terrain de pétanque 1 Rue du Chêne Bizot Bey Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :
2026-08-29

L’amicale de pétanque de Bey organise un concours de pétanque ouvert à tous. Inscription à 13h30. Buvette et petite restauration.   .

Terrain de pétanque 1 Rue du Chêne Bizot Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 56 92 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Bey a été mis à jour le 2026-08-19 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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