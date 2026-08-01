Concours de pétanque Terrain de pétanque Bey

Informations pratiques

Bey

Concours de pétanque

Terrain de pétanque 1 Rue du Chêne Bizot Bey Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 13:30:00

fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :

2026-08-29

L’amicale de pétanque de Bey organise un concours de pétanque ouvert à tous. Inscription à 13h30. Buvette et petite restauration. .

Terrain de pétanque 1 Rue du Chêne Bizot Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 56 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Bey a été mis à jour le 2026-08-19 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III