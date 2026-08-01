Concours de pétanque Terrain de pétanque Bey
samedi 29 août 2026 · Terrain de pétanque · Bey
Informations pratiques
Bey
Concours de pétanque
Terrain de pétanque 1 Rue du Chêne Bizot Bey Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:30:00
fin : 2026-08-29 23:30:00
Date(s) :
2026-08-29
L’amicale de pétanque de Bey organise un concours de pétanque ouvert à tous. Inscription à 13h30. Buvette et petite restauration. .
Terrain de pétanque 1 Rue du Chêne Bizot Bey 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 56 92
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Bey a été mis à jour le 2026-08-19 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
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