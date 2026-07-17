Visite guidée de l’église romane de Bey (Ain), Eglise Saint-Martin, Bey

Informations pratiques

Visite guidée de l’église romane de Bey (Ain) 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Bey Arts propose des visites contées pour tous publics, racontant à la fois l’histoire du village et celle de l’église, et des visites « patrimoniales » plus focalisées sur le patrimoine, l’histoire et le symbolisme religieux.

Visites contées le samedi à 14h et 17h, le dimanche à 14h et 16h.

Visites patrimoniales le samedi à 15h30 et le dimanche à 15h et 17h.

Eglise Saint-Martin Allée de l’église 01290 BEY Bey 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 07 80 57 59 https://beyarts.wordpress.com/ L’église Saint-Martin de Bey est une église romane comportant également une chapelle gothique et un retable baroque. Deux sortes de visites guidées sont proposées :

– visite contée racontant l’histoire de l’église et celle du village, pour tous les publics (notamment familles, enfants…)

– visite patrimoniale décrivant plus en détail les éléments d’architecture et de décor de l’église

L’église romane de Bey comporte des chapiteaux historiés, une chapelle gothique, des décors peints, un retable baroque…

© association Bey Arts