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Concours de pétanque Boulodrome Bidache

Concours de pétanque Boulodrome Bidache

Concours de pétanque Boulodrome Bidache vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Boulodrome

Adresse : Allée du parc des sports

Ville : 64520 Bidache

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bidache

Concours de pétanque

Boulodrome Allée du parc des sports Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

32 équipes s’affronteront. Concours ouvert à tous.
Inscriptions jusqu’au 8 mai.
Buvette et petite restauration sur place.   .

Boulodrome Allée du parc des sports Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 92 31 66 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Bidache a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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