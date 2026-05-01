Concours de pétanque Boulodrome Bidache

Bidache

Concours de pétanque

Boulodrome Allée du parc des sports Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

32 équipes s’affronteront. Concours ouvert à tous.

Inscriptions jusqu’au 8 mai.

Buvette et petite restauration sur place. .

Boulodrome Allée du parc des sports Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 92 31 66

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Bidache a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque