Concours de pétanque Boulodrome Bidache
Concours de pétanque Boulodrome Bidache vendredi 15 mai 2026.
Bidache
Concours de pétanque
Boulodrome Allée du parc des sports Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
32 équipes s’affronteront. Concours ouvert à tous.
Inscriptions jusqu’au 8 mai.
Buvette et petite restauration sur place. .
Boulodrome Allée du parc des sports Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 92 31 66
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Bidache a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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