Journée country spécial débutant Salle des fêtes Bidache

Journée country spécial débutant

Salle des fêtes Place du Fronton Bidache Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Apprenez la danse country avec Agnès Gaudier et Cylia Blasco, chorégraphes et animatrices.

La journée commencera par des explications, suivi de l’apprentissage des pas et d’un bal.

Auberge espagnole le midi, ambiance conviviale et sans prise de tête, ouvert à tous. .

Salle des fêtes Place du Fronton Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée country spécial débutant

L’événement Journée country spécial débutant Bidache a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Pays Basque