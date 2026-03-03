Journée country spécial débutant Salle des fêtes Bidache
Journée country spécial débutant Salle des fêtes Bidache mercredi 13 mai 2026.
Journée country spécial débutant
Salle des fêtes Place du Fronton Bidache Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Apprenez la danse country avec Agnès Gaudier et Cylia Blasco, chorégraphes et animatrices.
La journée commencera par des explications, suivi de l’apprentissage des pas et d’un bal.
Auberge espagnole le midi, ambiance conviviale et sans prise de tête, ouvert à tous. .
Salle des fêtes Place du Fronton Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
