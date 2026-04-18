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Concours de pétanque Restaurant Lou Castagné Cachen

Concours de pétanque Restaurant Lou Castagné Cachen

Concours de pétanque Restaurant Lou Castagné Cachen samedi 18 avril 2026.

Lieu : Restaurant Lou Castagné

Adresse : 34 Route de Lencouacq

Ville : 40120 Cachen

Département : Landes

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Cachen

Concours de pétanque

Restaurant Lou Castagné 34 Route de Lencouacq Cachen Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Quoi de mieux après un bon repas que de sortir ses boules de pétanque pour une partie conviviale !
Alors après s’être régalé au restaurant Lou Castagné, direction le parking pour un concours de pétanque en doublette !
Inscription avant le 15 Avril
Quoi de mieux après un bon repas que de sortir ses boules de pétanque pour une partie conviviale !
Alors après s’être régalé au restaurant Lou Castagné, direction le parking pour un concours de pétanque en doublette !
Inscription avant le 15 Avril   .

Restaurant Lou Castagné 34 Route de Lencouacq Cachen 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 87 43 35 20 

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English : Concours de pétanque

What could be better after a good meal than to get out your pétanque balls for a friendly game!
So, after enjoying a delicious meal at the Lou Castagné restaurant, head to the parking lot for a double pétanque competition!
Registration before April 15

L’événement Concours de pétanque Cachen a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Landes d’Armagnac