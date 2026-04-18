Concours de pétanque Restaurant Lou Castagné Cachen

Cachen

Concours de pétanque

Restaurant Lou Castagné 34 Route de Lencouacq Cachen Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Quoi de mieux après un bon repas que de sortir ses boules de pétanque pour une partie conviviale !

Alors après s’être régalé au restaurant Lou Castagné, direction le parking pour un concours de pétanque en doublette !

Inscription avant le 15 Avril

Quoi de mieux après un bon repas que de sortir ses boules de pétanque pour une partie conviviale !

Alors après s’être régalé au restaurant Lou Castagné, direction le parking pour un concours de pétanque en doublette !

Inscription avant le 15 Avril .

Restaurant Lou Castagné 34 Route de Lencouacq Cachen 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 87 43 35 20

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English : Concours de pétanque

What could be better after a good meal than to get out your pétanque balls for a friendly game!

So, after enjoying a delicious meal at the Lou Castagné restaurant, head to the parking lot for a double pétanque competition!

Registration before April 15

L’événement Concours de pétanque Cachen a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Landes d’Armagnac