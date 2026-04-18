Concours de pétanque Restaurant Lou Castagné Cachen
Concours de pétanque Restaurant Lou Castagné Cachen samedi 18 avril 2026.
Cachen
Concours de pétanque
Restaurant Lou Castagné 34 Route de Lencouacq Cachen Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Quoi de mieux après un bon repas que de sortir ses boules de pétanque pour une partie conviviale !
Alors après s’être régalé au restaurant Lou Castagné, direction le parking pour un concours de pétanque en doublette !
Inscription avant le 15 Avril
Quoi de mieux après un bon repas que de sortir ses boules de pétanque pour une partie conviviale !
Alors après s’être régalé au restaurant Lou Castagné, direction le parking pour un concours de pétanque en doublette !
Inscription avant le 15 Avril .
Restaurant Lou Castagné 34 Route de Lencouacq Cachen 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 87 43 35 20
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English : Concours de pétanque
What could be better after a good meal than to get out your pétanque balls for a friendly game!
So, after enjoying a delicious meal at the Lou Castagné restaurant, head to the parking lot for a double pétanque competition!
Registration before April 15
L’événement Concours de pétanque Cachen a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Landes d’Armagnac