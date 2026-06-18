Concours de Pétanque Celles
Concours de Pétanque Celles samedi 25 juillet 2026.
Celles
Concours de Pétanque
Boulodromme Celles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Concours de pétanque en doublettes, ouvert à tous
Possibilité de réserver un repas, infos 06 82 40 82 81
Concours de pétanque en doublettes, ouvert à tous
Possibilité de réserver un repas, infos 06 82 40 82 81 .
Boulodromme Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 96 61
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English : Concours de Pétanque
Doubles pétanque competition, open to all
Meal reservations available, info: 06 82 40 82 81
L’événement Concours de Pétanque Celles a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne
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