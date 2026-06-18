Celles

Concours de Pétanque

Boulodromme Celles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Concours de pétanque en doublettes, ouvert à tous

Possibilité de réserver un repas, infos 06 82 40 82 81

Concours de pétanque en doublettes, ouvert à tous

Possibilité de réserver un repas, infos 06 82 40 82 81 .

Boulodromme Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 96 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Pétanque

Doubles pétanque competition, open to all

Meal reservations available, info: 06 82 40 82 81

L’événement Concours de Pétanque Celles a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne