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Concours de Pétanque Celles

Concours de Pétanque Celles

Concours de Pétanque Celles samedi 25 juillet 2026.

Adresse : Boulodromme

Ville : 24600 Celles

Département : Dordogne

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Celles

Concours de Pétanque

Boulodromme Celles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Concours de pétanque en doublettes, ouvert à tous
Possibilité de réserver un repas, infos 06 82 40 82 81
Concours de pétanque en doublettes, ouvert à tous
Possibilité de réserver un repas, infos 06 82 40 82 81   .

Boulodromme Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 96 61 

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English : Concours de Pétanque

Doubles pétanque competition, open to all
Meal reservations available, info: 06 82 40 82 81

L’événement Concours de Pétanque Celles a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne

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