Informations pratiques

Celles

EXPLOREZ LES PLANTES DU LAC ET LEURS MULTIPLES USAGES !

D148E5 Celles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Le temps d’une balade, partez à la rencontre des plantes qui peuplent les rives du lac du Salagou, apprenez à les reconnaître et découvrir leurs usages

Le temps d’une courte balade au bord du lac du Salagou, partez à la rencontre des plantes qui peuplent ses rives. Apprenez à les reconnaître, découvrez leurs usages d’hier et d’aujourd’hui et leurs propriétés .

Cette animation, vous est proposée dans le cadre d’un programme d’animation et de découverte de l’environnement et des espaces naturels sensibles, partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en ! .

D148E5 Celles 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 75 79 contact@cpie-causses.org

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English :

Take a stroll to explore the plants that grow along the shores of Lake Salagou, learn how to identify them, and discover their uses

L’événement EXPLOREZ LES PLANTES DU LAC ET LEURS MULTIPLES USAGES ! Celles a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC