AGENDA · Celles
Concours de Pétanque Celles
samedi 12 septembre 2026 · Celles
Informations pratiques
Celles
Concours de Pétanque
Boulodromme Celles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Concours de pétanque à 14h à la halle de Celles.
Concours de pétanque à 14h à la halle de Celles. .
Boulodromme Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 96 61
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English : Concours de Pétanque
Pétanque tournament at 2:00 p.m. at the Celles market hall.
L’événement Concours de Pétanque Celles a été mis à jour le 2026-08-12 par Val de Dronne
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