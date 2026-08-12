Informations pratiques

Celles

Concours de Pétanque

Boulodromme Celles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Concours de pétanque à 14h à la halle de Celles.

Concours de pétanque à 14h à la halle de Celles. .

Boulodromme Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 96 61

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English : Concours de Pétanque

Pétanque tournament at 2:00 p.m. at the Celles market hall.

L’événement Concours de Pétanque Celles a été mis à jour le 2026-08-12 par Val de Dronne