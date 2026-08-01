Comice agricole Celles
samedi 29 août 2026 · Celles
Informations pratiques
Celles
Comice agricole
Le Bourg Celles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Casse croûte, concours de labour, marché gourmand, balades en calèche, battage à l’ancienne, expositions d’outils, voitures & tracteurs anciens, minituares, photos, chanterelles, défilé de chars et repas dansant avec DJ Combeau…
Réservation repas avant le 22/08 au 06.31.01.35.85
Comice agricole
Casse croûte, concours de labour en bas de Cotte à Celles,
12h marché gourmand à la halle,
A la halle dès 14h balades en calèche, battage à l’ancienne, expositions d’outils, voitures & tracteurs anciens, minituares, photos.
15h chanterelles,
16h défilé de chars ,
18h remise des prix du concours,
20h repas dansant avec DJ Combeau, 25€/adulte et 12€/enfant.
Réservation repas avant le 22/08 au 06.31.01.35.85 .
Le Bourg Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 01 35 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Comice agricole
Snack break, plowing contest, gourmet market, horse-drawn carriage rides, traditional threshing, tool exhibitions, vintage cars and tractors, miniatures, photos, chanterelle mushrooms, a parade of floats, and a dinner dance with DJ Combeau…
Reserve your meal by August 22 at 06.31.01.35.85
L’événement Comice agricole Celles a été mis à jour le 2026-08-11 par Val de Dronne
À voir aussi à Celles (Dordogne)
- BALADE ET DÉGUSTATION D’HUILE D’OLIVE 2026 Celles 20 août 2026
- Concours de Pétanque Celles 12 septembre 2026
- Promenade & repas grillades Celles 13 septembre 2026
- EXPLOREZ LES PLANTES DU LAC ET LEURS MULTIPLES USAGES ! Celles 18 octobre 2026
- Promenade Tartines & Confitures Celles 9 novembre 2026