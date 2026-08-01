Informations pratiques

Celles

Comice agricole

Le Bourg Celles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 08:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Casse croûte, concours de labour, marché gourmand, balades en calèche, battage à l’ancienne, expositions d’outils, voitures & tracteurs anciens, minituares, photos, chanterelles, défilé de chars et repas dansant avec DJ Combeau…

Réservation repas avant le 22/08 au 06.31.01.35.85

Comice agricole

Casse croûte, concours de labour en bas de Cotte à Celles,

12h marché gourmand à la halle,

A la halle dès 14h balades en calèche, battage à l’ancienne, expositions d’outils, voitures & tracteurs anciens, minituares, photos.

15h chanterelles,

16h défilé de chars ,

18h remise des prix du concours,

20h repas dansant avec DJ Combeau, 25€/adulte et 12€/enfant.

Réservation repas avant le 22/08 au 06.31.01.35.85 .

Le Bourg Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 01 35 85

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English : Comice agricole

Snack break, plowing contest, gourmet market, horse-drawn carriage rides, traditional threshing, tool exhibitions, vintage cars and tractors, miniatures, photos, chanterelle mushrooms, a parade of floats, and a dinner dance with DJ Combeau…

Reserve your meal by August 22 at 06.31.01.35.85

L’événement Comice agricole Celles a été mis à jour le 2026-08-11 par Val de Dronne