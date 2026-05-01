Concours de pétanque Challenge Laurent Lamotte D22A La Barben
Concours de pétanque Challenge Laurent Lamotte D22A La Barben dimanche 24 mai 2026.
La Barben
Concours de pétanque Challenge Laurent Lamotte
Dimanche 24 mai 2026 à partir de 13h30. D22A Boulodrome de La Barben La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 13:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
En hommage à Laurent Lamotte, barbenais décédé en 2025, le Club de pétanque de La Barben organise un concours de pétanque en doublette choisie.
Les inscriptions débuteront à 13h30 sur place, à la buvette du boulodrome.
Une tombola sera également disponible.
Tous les fonds récoltés à l’occasion de cette journée iront aux filles de Laurent Lamotte. .
D22A Boulodrome de La Barben La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 15 75 89 labarbenaise@outlook.fr
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English :
The La Barben petanque club organise a challenge in doublettes choisies .
L’événement Concours de pétanque Challenge Laurent Lamotte La Barben a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes