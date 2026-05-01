Concours de pétanque Challenge Laurent Lamotte D22A La Barben

La Barben

Concours de pétanque Challenge Laurent Lamotte

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 13h30. D22A Boulodrome de La Barben La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 13:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

En hommage à Laurent Lamotte, barbenais décédé en 2025, le Club de pétanque de La Barben organise un concours de pétanque en doublette choisie.

Les inscriptions débuteront à 13h30 sur place, à la buvette du boulodrome.

Une tombola sera également disponible.

Tous les fonds récoltés à l’occasion de cette journée iront aux filles de Laurent Lamotte. .

D22A Boulodrome de La Barben La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 15 75 89 labarbenaise@outlook.fr

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English :

The La Barben petanque club organise a challenge in doublettes choisies .

L’événement Concours de pétanque Challenge Laurent Lamotte La Barben a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes