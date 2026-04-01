Chepniers

Concours de pétanque

Etang de Robinson Chepniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Inscription à 14h et début du concours à 14h30.

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Etang de Robinson Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 51 13 73

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English :

Registration at 2pm and competition starts at 2:30pm.

L’événement Concours de pétanque Chepniers a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge