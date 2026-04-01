Concours de pétanque Chepniers
Concours de pétanque Chepniers samedi 18 avril 2026.
Chepniers
Concours de pétanque
Etang de Robinson Chepniers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Inscription à 14h et début du concours à 14h30.
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Etang de Robinson Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 51 13 73
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English :
Registration at 2pm and competition starts at 2:30pm.
L’événement Concours de pétanque Chepniers a été mis à jour le 2026-04-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge