Circuit pédestre N°18 L’étang de Robinson

Circuit pédestre N°18 L’étang de Robinson Étang de Robinson 17210 Chepniers Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Un agréable petit circuit ombragé où vous pourrez découvrir des plantes captivantes.

English :

A pleasant little shady circuit where you can discover captivating plants.

Deutsch :

Ein angenehmer kleiner schattiger Rundweg, auf dem Sie spannende Pflanzen entdecken können.

Italiano :

Un piccolo e piacevole circuito ombreggiato dove scoprire piante affascinanti.

Español :

Un pequeño y agradable circuito sombreado en el que se pueden descubrir plantas cautivadoras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme