Concours de pétanque Courant
Concours de pétanque Courant samedi 4 juillet 2026.
Courant
Concours de pétanque
Place de la salle municipale Courant Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La gaité courantaise organise sont concours de pétanque.
Buvette, sandwichs sur place
.
Place de la salle municipale Courant 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 81 06 mairie.courant@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La gaité courantaise organizes a pétanque competition.
Refreshment bar, sandwiches on site
L’événement Concours de pétanque Courant a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Courant (Charente-Maritime)
- Soirée à thème Courant 4 juillet 2026