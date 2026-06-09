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Concours de pétanque Courant

Concours de pétanque Courant samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Place de la salle municipale

Ville : 17330 Courant

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 16 16 16

Courant

Concours de pétanque

Place de la salle municipale Courant Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

La gaité courantaise organise sont concours de pétanque.
Buvette, sandwichs sur place
  .

Place de la salle municipale Courant 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 81 06  mairie.courant@orange.fr

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English :

La gaité courantaise organizes a pétanque competition.
Refreshment bar, sandwiches on site

L’événement Concours de pétanque Courant a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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