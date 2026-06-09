Soirée à thème Courant
Soirée à thème Courant samedi 4 juillet 2026.
Courant
Soirée à thème
Salle municipale Courant Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée à thème avec repas et animation par Elodie.
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Salle municipale Courant 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 81 06 mairie.courant@orange.fr
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English :
Themed evening with meal and entertainment by Elodie.
L’événement Soirée à thème Courant a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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