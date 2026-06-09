Courant

Soirée à thème

Salle municipale Courant Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée à thème avec repas et animation par Elodie.

.

Salle municipale Courant 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 81 06 mairie.courant@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Themed evening with meal and entertainment by Elodie.

L’événement Soirée à thème Courant a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge