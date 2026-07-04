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AGENDA · Courcuire

Concours de Pétanque Courcuire

samedi 15 août 2026 · Courcuire

Concours de Pétanque Courcuire

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
70150 Courcuire
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Courcuire

Concours de Pétanque

Courcuire Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

L’association La Courcoeurée organise un grand concours de pétanque avec buvette et restauration sur place   .

Courcuire 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 05 08 41 

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English :

L’événement Concours de Pétanque Courcuire a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN

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