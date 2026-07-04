AGENDA · Courcuire
Concours de Pétanque Courcuire
samedi 15 août 2026 · Courcuire
Informations pratiques
Courcuire
Concours de Pétanque
Courcuire Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
L’association La Courcoeurée organise un grand concours de pétanque avec buvette et restauration sur place .
Courcuire 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 05 08 41
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English :
L’événement Concours de Pétanque Courcuire a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN
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