Informations pratiques

Courcuire

Concours de Pétanque

Courcuire Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

L’association La Courcoeurée organise un grand concours de pétanque avec buvette et restauration sur place .

Courcuire 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 05 08 41

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English :

L’événement Concours de Pétanque Courcuire a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN