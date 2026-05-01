Concours de pétanque Terrains de pétanque Crépol

Crépol

Concours de pétanque

Terrains de pétanque Le Village Crépol Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

12€/doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Dans le cadre de la Fête de l’épouvantail, le comité d’animation de Crépol organise un concours de pétanque familial en doublettes.

Inscriptions sur place à partir de 18h30.



Buvette, restauration sur place et barbecue.

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Terrains de pétanque Le Village Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 16 72 20

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English : Concours de pétanque

As part of the Fête de l’épouvantail (Scarecrow Festival), the Comité d’animation de Crépol (Crépol entertainment committee) is organizing a family petanque double-team competition.

Registration on site from 6.30pm.



Refreshment bar, on-site catering and barbecue.

L’événement Concours de pétanque Crépol a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme