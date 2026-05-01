Concours de pétanque Terrains de pétanque Crépol
Concours de pétanque Terrains de pétanque Crépol vendredi 8 mai 2026.
Crépol
Concours de pétanque
Terrains de pétanque Le Village Crépol Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
12€/doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Dans le cadre de la Fête de l’épouvantail, le comité d’animation de Crépol organise un concours de pétanque familial en doublettes.
Inscriptions sur place à partir de 18h30.
Buvette, restauration sur place et barbecue.
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Terrains de pétanque Le Village Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 16 72 20
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English : Concours de pétanque
As part of the Fête de l’épouvantail (Scarecrow Festival), the Comité d’animation de Crépol (Crépol entertainment committee) is organizing a family petanque double-team competition.
Registration on site from 6.30pm.
Refreshment bar, on-site catering and barbecue.
L’événement Concours de pétanque Crépol a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
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