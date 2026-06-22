Concours de pétanque de la fête des pommiers Boulodrome de Fouesnant Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Concours de pétanque de la fête des pommiers

Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc’Hilaire Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concours ouvert à tous en doublette. Inscription sur place par équipe .

Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc’Hilaire Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 66 93 32 50

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English :

L’événement Concours de pétanque de la fête des pommiers Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-22 par OT FOUESNANT LES GLENAN