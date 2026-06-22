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AGENDA · Fouesnant

Concours de pétanque de la fête des pommiers Boulodrome de Fouesnant Fouesnant

samedi 18 juillet 2026 · Boulodrome de Fouesnant · Fouesnant

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Boulodrome de Fouesnant
Adresse
Allée de Loc'Hilaire
Ville
29170 Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

Fouesnant

Concours de pétanque de la fête des pommiers

Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc’Hilaire Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Concours ouvert à tous en doublette. Inscription sur place par équipe   .

Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc’Hilaire Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 66 93 32 50 

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English :

L’événement Concours de pétanque de la fête des pommiers Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-22 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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