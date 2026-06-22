AGENDA · Fouesnant
Concours de pétanque de la fête des pommiers Boulodrome de Fouesnant Fouesnant
samedi 18 juillet 2026 · Boulodrome de Fouesnant · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Concours de pétanque de la fête des pommiers
Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc’Hilaire Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concours ouvert à tous en doublette. Inscription sur place par équipe .
Boulodrome de Fouesnant Allée de Loc’Hilaire Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 66 93 32 50
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English :
L’événement Concours de pétanque de la fête des pommiers Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-22 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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