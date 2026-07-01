Concours de pétanque des commerçants Branches
samedi 11 juillet 2026 · Branches
Informations pratiques
Branches
Concours de pétanque des commerçants
Salle des fêtes Branches Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Participez à la 3ᵉ édition du concours de pétanque de Branches dans une ambiance conviviale et familiale ! Café offert à tous les participants, restauration et buvette sur place, jeux gonflables pour les enfants et apéro dansant avec planches de charcuteries et de fromages. Toutes les mises seront intégralement redistribuées aux gagnants. Venez nombreux partager ce moment festif ! .
Salle des fêtes Branches 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 79 33
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English :
L’événement Concours de pétanque des commerçants Branches a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Auxerrois