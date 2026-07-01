UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Branches

Concours de pétanque des commerçants Branches

samedi 11 juillet 2026 · Branches

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
89113 Branches
Département
Yonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Branches

Concours de pétanque des commerçants

Salle des fêtes Branches Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Participez à la 3ᵉ édition du concours de pétanque de Branches dans une ambiance conviviale et familiale ! Café offert à tous les participants, restauration et buvette sur place, jeux gonflables pour les enfants et apéro dansant avec planches de charcuteries et de fromages. Toutes les mises seront intégralement redistribuées aux gagnants. Venez nombreux partager ce moment festif !   .

Salle des fêtes Branches 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 79 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de pétanque des commerçants Branches a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Auxerrois