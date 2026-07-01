Informations pratiques

Branches

Concours de pétanque des commerçants

Salle des fêtes Branches Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Participez à la 3ᵉ édition du concours de pétanque de Branches dans une ambiance conviviale et familiale ! Café offert à tous les participants, restauration et buvette sur place, jeux gonflables pour les enfants et apéro dansant avec planches de charcuteries et de fromages. Toutes les mises seront intégralement redistribuées aux gagnants. Venez nombreux partager ce moment festif ! .

Salle des fêtes Branches 89113 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 79 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de pétanque des commerçants Branches a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Auxerrois