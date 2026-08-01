Concours de Pétanque des pompiers de Belvès Pays de Belvès
vendredi 28 août 2026 · Pays de Belvès
Informations pratiques
Pays de Belvès
Concours de Pétanque des pompiers de Belvès
Avenue des cèdres Pays de Belvès Dordogne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Concours de pétanque des pompiers à partir de 18h00 et début du concours à 20h00 sur le parking du centre de secours.
Doublette 12€, réservation conseillée par sms au 06 33 37 01 41 ou 06 38 72 85 31
Buvette et restauration sur place
Jambon à la bourriche 2€ le ticket.
Concours de pétanque des pompiers à partir de 18h00 et début du concours à 20h00 sur le parking du centre de secours.
Doublette 12€, réservation conseillée par sms au 06 33 37 01 41 ou 06 38 72 85 31
Buvette et restauration sur place
Jambon à la bourriche 2€ le ticket. .
Avenue des cèdres Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 37 01 41
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English : Concours de Pétanque des pompiers de Belvès
Firefighters’ pétanque tournament starting at 6:00 p.m., with the competition beginning at 8:00 p.m. in the fire station parking lot.
12-person doubles; reservations recommended via text message at 06 33 37 01 41 or 06 38 72 85 31
Refreshments and food available on site
Ham in a basket: 2? per ticket.
L’événement Concours de Pétanque des pompiers de Belvès Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-08-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne