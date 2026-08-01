Informations pratiques

Pays de Belvès

Concours de Pétanque des pompiers de Belvès

Avenue des cèdres Pays de Belvès Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Concours de pétanque des pompiers à partir de 18h00 et début du concours à 20h00 sur le parking du centre de secours.

Doublette 12€, réservation conseillée par sms au 06 33 37 01 41 ou 06 38 72 85 31

Buvette et restauration sur place

Jambon à la bourriche 2€ le ticket.

Concours de pétanque des pompiers à partir de 18h00 et début du concours à 20h00 sur le parking du centre de secours.

Doublette 12€, réservation conseillée par sms au 06 33 37 01 41 ou 06 38 72 85 31

Buvette et restauration sur place

Jambon à la bourriche 2€ le ticket. .

Avenue des cèdres Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 37 01 41

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English : Concours de Pétanque des pompiers de Belvès

Firefighters’ pétanque tournament starting at 6:00 p.m., with the competition beginning at 8:00 p.m. in the fire station parking lot.

12-person doubles; reservations recommended via text message at 06 33 37 01 41 or 06 38 72 85 31

Refreshments and food available on site

Ham in a basket: 2? per ticket.

L’événement Concours de Pétanque des pompiers de Belvès Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-08-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne