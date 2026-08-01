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AGENDA · Pays de Belvès

Concours de Pétanque des pompiers de Belvès Pays de Belvès

vendredi 28 août 2026 · Pays de Belvès

Concours de Pétanque des pompiers de Belvès Pays de Belvès

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Avenue des cèdres
Ville
24170 Pays de Belvès
Département
Dordogne
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Pays de Belvès

Concours de Pétanque des pompiers de Belvès

Avenue des cèdres Pays de Belvès Dordogne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Concours de pétanque des pompiers à partir de 18h00 et début du concours à 20h00 sur le parking du centre de secours.
Doublette 12€, réservation conseillée par sms au 06 33 37 01 41 ou 06 38 72 85 31
Buvette et restauration sur place
Jambon à la bourriche 2€ le ticket.
Concours de pétanque des pompiers à partir de 18h00 et début du concours à 20h00 sur le parking du centre de secours.
Doublette 12€, réservation conseillée par sms au 06 33 37 01 41 ou 06 38 72 85 31
Buvette et restauration sur place
Jambon à la bourriche 2€ le ticket.   .

Avenue des cèdres Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 37 01 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Pétanque des pompiers de Belvès

Firefighters’ pétanque tournament starting at 6:00 p.m., with the competition beginning at 8:00 p.m. in the fire station parking lot.
12-person doubles; reservations recommended via text message at 06 33 37 01 41 or 06 38 72 85 31
Refreshments and food available on site
Ham in a basket: 2? per ticket.

L’événement Concours de Pétanque des pompiers de Belvès Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-08-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne

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