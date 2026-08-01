Informations pratiques

Pays de Belvès

Soirée musicale Ambiance piano-bar avec Lalo Zanelli

Places d’Armes Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 20:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Venez profiter d’une soirée musicale en plein air, au coeur de la cité médiévale de Belvès.

Rdv le 20 août à 19h sous la Halle du village ambiance piano-bar avec l’artiste Lalo Zanelli. Il vous proposera un répertoire varié jazz, pop, tango, musiques sud-américaines.

Réservations.

Venez profiter d’une soirée musicale en plein air, au coeur de la cité médiévale de Belvès.

Rendez-vous le jeudi 20 août à 19h00 sous la Halle du village ambiance piano-bar avec l’artiste Lalo Zanelli. Compositeur, pianiste et musicien aux multiples facettes, il vous proposera un répertoire varié allant de la pop au jazz, en passant par de la musique latino-américaine, le tango ou encore du folklore argentin.

Chaises installées sous la Halle. Participation libre.

Réservations conseillées au 06 71 08 74 57 .

Places d’Armes Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 08 74 57

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English : Soirée musicale Ambiance piano-bar avec Lalo Zanelli

Come enjoy an evening of live music outdoors, in the heart of the medieval town of Belvès.

Join us on August 20 at 7:00 p.m. under the village market hall: enjoy a piano-bar atmosphere with artist Lalo Zanelli. He’ll perform a varied repertoire, including jazz, pop, tango, and South American music.

Reservations.

L’événement Soirée musicale Ambiance piano-bar avec Lalo Zanelli Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-08-07 par Périgord Noir Vallée Dordogne