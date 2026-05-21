Micro Folie Projection d’un opéra Ancienne école maternelle Pays de Belvès

Pays de Belvès

Micro Folie Projection d’un opéra

Ancienne école maternelle 4 avenue Paul Crampel Pays de Belvès Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 17:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Projection de Bastien et Bastienne, un opéra de jeunesse de Mozart revisité pour tous les publics, suivie du film Mozart, l’art du portrait. gratuit réservation conseillée 05 53 28 66 00

— Mercredi 17 juin à 17h | Projection d’un opéra pour petits et grands Pays de Belvès

Projection de Bastien et Bastienne, un opéra de jeunesse de Mozart revisité pour tous les publics, suivie du film Mozart, l’art du portrait. gratuit réservation conseillée 05 53 28 66 00 ou julia.babylon@ccvdfb.fr .

Ancienne école maternelle 4 avenue Paul Crampel Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 66 00 julia.babylon@ccvdfb.fr

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English : Micro Folie Projection d’un opéra

Micro-conference and workshop on Friday November 28 from 6pm to 7:30pm in Belvès.

For Movember, a month dedicated to men?s health, the Micro-Folie invites you on an original journey through the history of the moustache and beard in art!

Free admission? By reservation: 05 53 28 66 00

L’événement Micro Folie Projection d’un opéra Pays de Belvès a été mis à jour le 2026-05-21 par Périgord Noir Vallée Dordogne