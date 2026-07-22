Informations pratiques

Peyrilhac

Concours de Pétanque des Vacanciers

Peyrilhac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 13:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Le Concours de pétanque des vacanciers est un rendez-vous estival convivial ouvert à tous, que l’on soit joueur confirmé ou amateur. Organisé dans une ambiance chaleureuse, il invite habitants et visiteurs à partager un moment de détente autour du célèbre jeu de boules. En famille, entre amis ou en doublette, chacun peut participer et profiter d’un après-midi placé sous le signe de la bonne humeur, des rencontres et de l’esprit sportif. Une belle occasion de découvrir l’accueil et la convivialité de Peyrilhac. .

Peyrilhac 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Concours de Pétanque des Vacanciers

L’événement Concours de Pétanque des Vacanciers Peyrilhac a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Limoges Métropole