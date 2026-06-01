Mouthe

Concours de pétanque doublettes formées

Source du Doubs Mouthe Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Concours en doublette à la Source du Doubs.

Organisé par l’Amicale des Boules de Mouthe.

Inscriptions dès 20h. .

Source du Doubs Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 55 57 69

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English : Concours de pétanque doublettes formées

L’événement Concours de pétanque doublettes formées Mouthe a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS