Concours de pétanque doublettes formées Mouthe
Concours de pétanque doublettes formées Mouthe vendredi 19 juin 2026.
Mouthe
Concours de pétanque doublettes formées
Source du Doubs Mouthe Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-07-03 23:59:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Concours en doublette à la Source du Doubs.
Organisé par l’Amicale des Boules de Mouthe.
Inscriptions dès 20h. .
Source du Doubs Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 55 57 69
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English : Concours de pétanque doublettes formées
L’événement Concours de pétanque doublettes formées Mouthe a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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