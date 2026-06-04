Mouthe

Tourbières, un trésor à préserver

parking place de l’église Mouthe Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Explorer l’univers étonnant des tourbières avec un Accompagnateur en Moyenne Montagne. Biodiversité, eau, climat…ce milieu fragile et indispensable vous dévoilera ses secrets.

Une sortie organisée dans le cadre du programme LIFE Climat tourbières du Jura.

Age min 5 ans .

parking place de l’église Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Tourbières, un trésor à préserver

L’événement Tourbières, un trésor à préserver Mouthe a été mis à jour le 2026-06-04 par PARC DU HAUT JURA