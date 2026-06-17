Combressol

Concours de pétanque en doublette

Lieu-dit La Ville en Bois Combressol Corrèze

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

L’association Combressol Anim’ organise un concours de pétanque en doublette et ouvert à tous.

Repêchage des 12 meilleures équipes pour les demies-finales et finales sur 3concours.

Buvette, crêpes sur place .

Lieu-dit La Ville en Bois Combressol 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Concours de pétanque en doublette

L’événement Concours de pétanque en doublette Combressol a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze