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Concours de pétanque en doublette Combressol

Concours de pétanque en doublette Combressol

Concours de pétanque en doublette Combressol vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Lieu-dit La Ville en Bois

Ville : 19250 Combressol

Département : Corrèze

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 16 16 16 Tarif de base plein tarif

Combressol

Concours de pétanque en doublette

Lieu-dit La Ville en Bois Combressol Corrèze

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

L’association Combressol Anim’ organise un concours de pétanque en doublette et ouvert à tous.
Repêchage des 12 meilleures équipes pour les demies-finales et finales sur 3concours.
Buvette, crêpes sur place   .

Lieu-dit La Ville en Bois Combressol 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concours de pétanque en doublette

L’événement Concours de pétanque en doublette Combressol a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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