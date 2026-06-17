Concours de pétanque en doublette Combressol
Concours de pétanque en doublette Combressol vendredi 3 juillet 2026.
Combressol
Concours de pétanque en doublette
Lieu-dit La Ville en Bois Combressol Corrèze
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
L’association Combressol Anim’ organise un concours de pétanque en doublette et ouvert à tous.
Repêchage des 12 meilleures équipes pour les demies-finales et finales sur 3concours.
Buvette, crêpes sur place .
Lieu-dit La Ville en Bois Combressol 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Concours de pétanque en doublette
L’événement Concours de pétanque en doublette Combressol a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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