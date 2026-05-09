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Concours de pétanque en doublette Rouffilhac

Concours de pétanque en doublette Rouffilhac

Concours de pétanque en doublette Rouffilhac dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Terrain communal

Ville : 46300 Rouffilhac

Département : Lot

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 10 10 Général

Rouffilhac

Concours de pétanque en doublette

Terrain communal Rouffilhac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 13:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Venez jouer à la pétanque !

Venez jouer à la pétanque !

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Terrain communal Rouffilhac 46300 Lot Occitanie +33 7 88 88 21 91 

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