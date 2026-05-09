Concours de pétanque en doublette Rouffilhac
Concours de pétanque en doublette Rouffilhac dimanche 7 juin 2026.
Rouffilhac
Concours de pétanque en doublette
Terrain communal Rouffilhac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 13:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez jouer à la pétanque !
Venez jouer à la pétanque !
.
Terrain communal Rouffilhac 46300 Lot Occitanie +33 7 88 88 21 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :