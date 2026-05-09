Concours de pétanque en doublette Rouffilhac

Rouffilhac

Concours de pétanque en doublette

Terrain communal Rouffilhac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 13:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez jouer à la pétanque !

Venez jouer à la pétanque !

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Terrain communal Rouffilhac 46300 Lot Occitanie +33 7 88 88 21 91

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