Concours de pétanque en doublettes 4 parties + finales ouvert à tous Mimizan
Concours de pétanque en doublettes 4 parties + finales ouvert à tous Mimizan mardi 21 juillet 2026.
Mimizan
Concours de pétanque en doublettes 4 parties + finales ouvert à tous
32, Rue du Vieux Marché Mimizan Landes
Tarif : 3 – 3 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 23:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Concours doublettes ouvert à tous 4 parties pour tous Finales aux vainqueurs des 4 Parties au point et au tir. .
32, Rue du Vieux Marché Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 39 13 33 ubmimizan@gmail.com
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English : Concours de pétanque en doublettes 4 parties + finales ouvert à tous
L’événement Concours de pétanque en doublettes 4 parties + finales ouvert à tous Mimizan a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Mimizan
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