Concours de pétanque en Nocturne Boulodrome Pissos

Informations pratiques

Pissos

Concours de pétanque en Nocturne

Boulodrome 610 route de sore Pissos Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-22

L’association Pissos Pétanque Loisir Détente organise un concours de pétanque en nocturne le samedi 22 Août à partir de 18 heures.

Jet de but à 18h30 ouvert à tous en doublette de 4 parties.

8€ par équipe

Petite restauration et buvette sur place.

L’association Pissos Pétanque Loisir Détente organise un concours de pétanque en nocturne le samedi 22 Août à partir de 18 heures.

Jet de but à 18h30 ouvert à tous en doublette de 4 parties.

8€ par équipe

Petite restauration et buvette sur place. .

Boulodrome 610 route de sore Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 06 88 91 jean-louis.raucoule@orange.fr

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English : Concours de pétanque en Nocturne

The Pissos Pétanque Loisir Détente Association is organizing a nighttime pétanque tournament on Saturday, August 22, starting at 6:00 p.m.

The tournament begins at 6:30 p.m. and is open to everyone in doubles, with four rounds.

8? per team

Light refreshments and a beverage stand will be available on site.

L’événement Concours de pétanque en Nocturne Pissos a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Cœur Haute Lande