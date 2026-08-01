Concours de pétanque en Nocturne Boulodrome Pissos
samedi 22 août 2026 · Boulodrome · Pissos
Informations pratiques
Pissos
Concours de pétanque en Nocturne
Boulodrome 610 route de sore Pissos Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
L’association Pissos Pétanque Loisir Détente organise un concours de pétanque en nocturne le samedi 22 Août à partir de 18 heures.
Jet de but à 18h30 ouvert à tous en doublette de 4 parties.
8€ par équipe
Petite restauration et buvette sur place.
L’association Pissos Pétanque Loisir Détente organise un concours de pétanque en nocturne le samedi 22 Août à partir de 18 heures.
Jet de but à 18h30 ouvert à tous en doublette de 4 parties.
8€ par équipe
Petite restauration et buvette sur place. .
Boulodrome 610 route de sore Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 06 88 91 jean-louis.raucoule@orange.fr
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English : Concours de pétanque en Nocturne
The Pissos Pétanque Loisir Détente Association is organizing a nighttime pétanque tournament on Saturday, August 22, starting at 6:00 p.m.
The tournament begins at 6:30 p.m. and is open to everyone in doubles, with four rounds.
8? per team
Light refreshments and a beverage stand will be available on site.
L’événement Concours de pétanque en Nocturne Pissos a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Cœur Haute Lande
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