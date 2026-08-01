Marché Gourmand Cercle de l’Union Pissos

Informations pratiques

Pissos

Marché Gourmand

Cercle de l’Union 105, route de Daugnague Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 16:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Le cercle de l’union organise un marché de producteurs le dimanche 16 Août 2026.

Vente de produits locaux à partir de 10h, Animations musicales à partir de 12heures.

Buvette et petite restauration sur place à partir de 12heures.

Exposition de véhicules anciens.

Le cercle de l’union organise un marché de producteurs le dimanche 16 Août 2026.

Vente de produits locaux à partir de 10h, Animations musicales à partir de 12heures.

Buvette et petite restauration sur place à partir de 12heures.

Exposition de véhicules anciens. .

Cercle de l’Union 105, route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine cercledepissos@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché Gourmand

The Union Circle is organizing a farmers’ market on Sunday, August 16, 2026.

Local products will be on sale starting at 10 a.m., with musical entertainment starting at noon.

Refreshments and light meals will be available on site starting at noon.

Vintage car exhibition.

L’événement Marché Gourmand Pissos a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Cœur Haute Lande