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Concours de pétanque en triplettes formées Terrain de pétanque LDG Roscanvel

Concours de pétanque en triplettes formées Terrain de pétanque LDG Roscanvel dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Terrain de pétanque LDG

Adresse : Rue de Pont-Scorff

Ville : 29570 Roscanvel

Département : Finistère

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Roscanvel

Concours de pétanque en triplettes formées

Terrain de pétanque LDG Rue de Pont-Scorff Roscanvel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 13:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Concours de pétanque en triplettes formées à Roscanvel
On vous propose dès 11h30, de déjeuner sur place Barbecue.   .

Terrain de pétanque LDG Rue de Pont-Scorff Roscanvel 29570 Finistère Bretagne +33 6 63 63 52 16 

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English :

L’événement Concours de pétanque en triplettes formées Roscanvel a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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