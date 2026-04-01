Concours de pétanque en triplettes formées Terrain de pétanque LDG Roscanvel
Concours de pétanque en triplettes formées Terrain de pétanque LDG Roscanvel dimanche 26 avril 2026.
Roscanvel
Concours de pétanque en triplettes formées
Terrain de pétanque LDG Rue de Pont-Scorff Roscanvel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 13:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Concours de pétanque en triplettes formées à Roscanvel
On vous propose dès 11h30, de déjeuner sur place Barbecue. .
Terrain de pétanque LDG Rue de Pont-Scorff Roscanvel 29570 Finistère Bretagne +33 6 63 63 52 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concours de pétanque en triplettes formées Roscanvel a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
À voir aussi à Roscanvel (Finistère)
- Le circuit de la Fraternité Roscanvel Finistère 1 mai 2026
- Circuit du vent Roscanvel Roscanvel Finistère 1 mai 2026
- Le Moulin du seigneur Roscanvel Finistère 1 mai 2026
- Hors les murs Festival du BDM La Confizerie Roscanvel 31 juillet 2026