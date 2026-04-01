Concours de pétanque en triplettes formées Terrain de pétanque LDG Roscanvel

Roscanvel

Concours de pétanque en triplettes formées

Terrain de pétanque LDG Rue de Pont-Scorff Roscanvel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 13:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Concours de pétanque en triplettes formées à Roscanvel

On vous propose dès 11h30, de déjeuner sur place Barbecue. .

Terrain de pétanque LDG Rue de Pont-Scorff Roscanvel 29570 Finistère Bretagne +33 6 63 63 52 16

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English :

L’événement Concours de pétanque en triplettes formées Roscanvel a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime