Informations pratiques

Roche-en-Régnier

Concours de pétanque et repas sarasson

Stade Roche-en-Régnier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Venez passez une belle journée avec la boule du Château. A 14h30, participez au concours de pétanque, et à 19h30 au repas sarasson (avec pommes de terre et jambonnette), qui sera suivi du feu d’artifice.

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Stade Roche-en-Régnier 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 93 80 09

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English :

Come spend a wonderful day with the Château Boule. At 2:30 p.m., join the pétanque tournament, and at 7:30 p.m., enjoy the Sarasson dinner (with potatoes and jambonnette), followed by fireworks.

L’événement Concours de pétanque et repas sarasson Roche-en-Régnier a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay