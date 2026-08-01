Concours de pétanque et repas sarasson Roche-en-Régnier
lundi 17 août 2026 · Roche-en-Régnier
Informations pratiques
Roche-en-Régnier
Concours de pétanque et repas sarasson
Stade Roche-en-Régnier Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Venez passez une belle journée avec la boule du Château. A 14h30, participez au concours de pétanque, et à 19h30 au repas sarasson (avec pommes de terre et jambonnette), qui sera suivi du feu d’artifice.
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Stade Roche-en-Régnier 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 93 80 09
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English :
Come spend a wonderful day with the Château Boule. At 2:30 p.m., join the pétanque tournament, and at 7:30 p.m., enjoy the Sarasson dinner (with potatoes and jambonnette), followed by fireworks.
L’événement Concours de pétanque et repas sarasson Roche-en-Régnier a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay