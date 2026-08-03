AGENDA · Fontaines-d'Ozillac
Concours de pétanque Fontaines-d’Ozillac
lundi 3 août 2026 · Fontaines-d'Ozillac
Informations pratiques
Fontaines-d’Ozillac
Concours de pétanque
Le Bourg Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Concours de pétanque doublette
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Le Bourg Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 90 84 20
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English :
Doubles Pétanque Tournament
L’événement Concours de pétanque Fontaines-d’Ozillac a été mis à jour le 2026-07-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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