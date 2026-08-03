Informations pratiques

Fontaines-d’Ozillac

Concours de pétanque

Le Bourg Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Concours de pétanque doublette

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Le Bourg Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 90 84 20

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English :

Doubles Pétanque Tournament

L’événement Concours de pétanque Fontaines-d’Ozillac a été mis à jour le 2026-07-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge