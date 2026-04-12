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Concours de Pétanque Fursac

Concours de Pétanque Fursac

Concours de Pétanque Fursac dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Place de la Poste

Ville : 23290 Fursac

Département : Creuse

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Fursac

Concours de Pétanque

Place de la Poste Fursac Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-04-12 2026-05-03

En doublette.
Inscription sur place à partir de 13h 30. Jet du but à 14h 00,
Concours en 4 parties, redistribution des mises,
Buvette et restauration sur place,
Tarif 10 €uros/équipe.   .

Place de la Poste Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 08 24 62 

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English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Fursac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse

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