Concours de Pétanque Fursac
Concours de Pétanque Fursac dimanche 12 avril 2026.
Fursac
Concours de Pétanque
Place de la Poste Fursac Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-12 2026-05-03
En doublette.
Inscription sur place à partir de 13h 30. Jet du but à 14h 00,
Concours en 4 parties, redistribution des mises,
Buvette et restauration sur place,
Tarif 10 €uros/équipe. .
Place de la Poste Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 08 24 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Pétanque
L’événement Concours de Pétanque Fursac a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
À voir aussi à Fursac (Creuse)
- VTT 4 noir Au pied des Monts Fursac Creuse 1 mai 2026
- Festival LézArt Vert Fursac 23 juillet 2026