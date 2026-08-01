Informations pratiques

Gouaux-de-Larboust

CONCOURS DE PÉTANQUE

Gouaux-de-Larboust Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Concours amical

Challenge Jacques Mourgues

Ouvert à tous.

Inscription à 9h, début des parties à 10h

Tarif 12€ par doublette.

Buvette et restauration sur place 12 .

Gouaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie celine.patriarca@orange.fr

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English :

Friendly Competition

Jacques Mourgues Challenge

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Gouaux-de-Larboust a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE