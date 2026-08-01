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AGENDA · Gouaux-de-Larboust

CONCOURS DE PÉTANQUE Gouaux-de-Larboust

samedi 8 août 2026 · Gouaux-de-Larboust

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
31110 Gouaux-de-Larboust
Département
Haute-Garonne
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Gouaux-de-Larboust

CONCOURS DE PÉTANQUE

Gouaux-de-Larboust Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Concours amical
Challenge Jacques Mourgues
Ouvert à tous.
Inscription à 9h, début des parties à 10h
Tarif 12€ par doublette.

Buvette et restauration sur place 12  .

Gouaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie   celine.patriarca@orange.fr

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English :

Friendly Competition
Jacques Mourgues Challenge

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Gouaux-de-Larboust a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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