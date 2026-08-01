CONCOURS DE PÉTANQUE Gouaux-de-Larboust
samedi 8 août 2026 · Gouaux-de-Larboust
Informations pratiques
Gouaux-de-Larboust
CONCOURS DE PÉTANQUE
Gouaux-de-Larboust Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Concours amical
Challenge Jacques Mourgues
Ouvert à tous.
Inscription à 9h, début des parties à 10h
Tarif 12€ par doublette.
Buvette et restauration sur place 12 .
Gouaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie celine.patriarca@orange.fr
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English :
Friendly Competition
Jacques Mourgues Challenge
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Gouaux-de-Larboust a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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