Concours de pétanque Journée des souvenirs à Aumale Aumale
Concours de pétanque Journée des souvenirs à Aumale Aumale mercredi 15 juillet 2026.
Aumale
Concours de pétanque Journée des souvenirs à Aumale
Place du CSP (derrière la Caisse d’Épargne) Aumale Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 13:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Place du CSP (parking de la Caisse d’Epargne)
Propagande en doublettes formées
13h30 Inscriptions sur le terrain
14h15 Jet du but
Indemnités Frais de participation +25% + 50€ apport du club
Frais de participation 10€/équipe
Formule poule A et B
Sandwichs et buvette sur place
Infos 02 35 94 07 54 06 20 54 33 20 .
Place du CSP (derrière la Caisse d’Épargne) Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 54 33 20
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English : Concours de pétanque Journée des souvenirs à Aumale
L’événement Concours de pétanque Journée des souvenirs à Aumale Aumale a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Aumale Blangy
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