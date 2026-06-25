Concours de pétanque La Capelle-Bleys mercredi 1 juillet 2026.

La Capelle-Bleys

Concours de pétanque

terrain de pétanque à coté du stade La Capelle-Bleys Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

inscription par doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Concours de pétanque en doublette. inscription sur place à 20h, début des parties à 20h30. Buvette sur place.

10 .

terrain de pétanque à coté du stade La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie laboulecapelloise@hotmail.com

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English :

Doubles pétanque tournament. On-site registration at 8:00 p.m., matches begin at 8:30 p.m. Refreshments available on site.

L’événement Concours de pétanque La Capelle-Bleys a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)