Concours de pétanque La Capelle-Bleys
Concours de pétanque La Capelle-Bleys mercredi 1 juillet 2026.
La Capelle-Bleys
Concours de pétanque
terrain de pétanque à coté du stade La Capelle-Bleys Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
inscription par doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Concours de pétanque en doublette. inscription sur place à 20h, début des parties à 20h30. Buvette sur place.
10 .
terrain de pétanque à coté du stade La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie laboulecapelloise@hotmail.com
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English :
Doubles pétanque tournament. On-site registration at 8:00 p.m., matches begin at 8:30 p.m. Refreshments available on site.
L’événement Concours de pétanque La Capelle-Bleys a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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