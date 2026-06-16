Fête du village La Capelle-Bleys
Fête du village La Capelle-Bleys vendredi 31 juillet 2026.
La Capelle-Bleys
Fête du village
La Capelle-Bleys Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
On se retrouve pour un week end festif et sportif ! Un programme divertissant et pour tous à venir !
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La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 57 32 mairie.lacapellebleys@orange.fr
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English :
Let’s get together for a weekend of fun and sports! An entertaining program—everyone is welcome!
L’événement Fête du village La Capelle-Bleys a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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