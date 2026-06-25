Concert de flûtes La Capelle-Bleys
Concert de flûtes La Capelle-Bleys mercredi 5 août 2026.
La Capelle-Bleys
Concert de flûtes
impasse du stade La Capelle-Bleys Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Dans le cadre de l’exposition d’ arts textiles, patchwork, broderies, un concert de flûte au jardin est proposé.
Concert au jardin du quatuor de flûtes Flume . .
impasse du stade La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 50 28 abessac12@gmail.com
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English :
As part of the exhibition featuring textile art, patchwork, and embroidery, a flute concert in the garden is being held.
L’événement Concert de flûtes La Capelle-Bleys a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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