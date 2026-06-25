La Capelle-Bleys

Concert de flûtes

impasse du stade La Capelle-Bleys Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Dans le cadre de l’exposition d’ arts textiles, patchwork, broderies, un concert de flûte au jardin est proposé.

Concert au jardin du quatuor de flûtes Flume . .

impasse du stade La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 50 28 abessac12@gmail.com

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English :

As part of the exhibition featuring textile art, patchwork, and embroidery, a flute concert in the garden is being held.

L’événement Concert de flûtes La Capelle-Bleys a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)