La Ferté-Vidame

Concours de pétanque

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

L’association de pétanque loisirs Fertoise 28, organise un concours de pétanque ouvert à tous, en 5 parties en doublettes formées. Restauration et buvette sur place.

L’association de pétanque loisirs Fertoise 28, organise un concours de pétanque ouvert à tous, en 5 parties en doublettes formées. Restauration et buvette sur place. 10 .

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 33 36 26 61

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English :

The pétanque loisirs Fertoise 28 association organizes a pétanque competition open to all, with 5 games of doublettes. Catering and refreshments on site.

L’événement Concours de pétanque La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-04-29 par OTs DU PERCHE