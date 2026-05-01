Concours de pétanque La Ferté-Vidame
Concours de pétanque La Ferté-Vidame samedi 16 mai 2026.
La Ferté-Vidame
Concours de pétanque
La Ferté-Vidame Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:30:00
fin : 2026-05-16 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16
L’association de pétanque loisirs Fertoise 28, organise un concours de pétanque ouvert à tous, en 5 parties en doublettes formées. Restauration et buvette sur place.
L’association de pétanque loisirs Fertoise 28, organise un concours de pétanque ouvert à tous, en 5 parties en doublettes formées. Restauration et buvette sur place. 10 .
La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 33 36 26 61
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English :
The pétanque loisirs Fertoise 28 association organizes a pétanque competition open to all, with 5 games of doublettes. Catering and refreshments on site.
L’événement Concours de pétanque La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-04-29 par OTs DU PERCHE