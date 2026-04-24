La Ferté-Vidame

escape Game Un soupçon à Versailles

Place du Vieux Marché La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

L’ escape game Un Soupçon à Versailles vous plongera dans la vie de cour à l’époque du duc. Menacé de toute part, vous devrez l’aider à démasquer l’imposteur pour assurer sa place au sein de la cour du Roi Soleil. Serez-vous à la hauteur ?

L’ escape game Un Soupçon à Versailles vous plongera dans la vie de cour à l’époque du duc. Menacé de toute part, vous devrez l’aider à démasquer l’imposteur pour assurer sa place au sein de la cour du Roi Soleil. Serez-vous à la hauteur ? 4 .

Place du Vieux Marché La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 68 59 tourisme@foretsduperche.fr

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English :

The escape game Un Soupçon à Versailles plunges you into court life during the Duke’s time. Threatened from all sides, you’ll have to help him unmask the impostor to secure his place in the Sun King’s court. Are you up to the challenge?

L’événement escape Game Un soupçon à Versailles La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2026-04-24 par OTs DU PERCHE