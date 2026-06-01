Concours de Pétanque La Puisaye
Concours de Pétanque La Puisaye dimanche 21 juin 2026.
La Puisaye
Concours de Pétanque
La Puisaye Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:30:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Pétanque Loisirs Fertoise 28 vous convie à son prochain concours de pétanque en doublettes formées en 5 parties.
Inscriptions dès 9h30. Clôture des inscriptions à 10h20. Jet du jeux à 10h30.
Pétanque Loisirs Fertoise 28 vous convie à son prochain concours de pétanque en doublettes formées en 5 parties.
Inscriptions dès 9h30. Clôture des inscriptions à 10h20. Jet du jeux à 10h30. .
La Puisaye 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 33 36 26 61
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English :
Pétanque Loisirs Fertoise 28 invites you to its next petanque competition in doublettes in 5 games.
Registration from 9.30 am. Registration closes at 10.20am. Game starts at 10:30 a.m.
L’événement Concours de Pétanque La Puisaye a été mis à jour le 2026-06-09 par OTs DU PERCHE