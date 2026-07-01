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AGENDA · Lachaise

Concours de pétanque Lachaise

samedi 25 juillet 2026 · Lachaise

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
16300 Lachaise
Département
Charente
Tarif

Lachaise

Concours de pétanque

Le Bourg Lachaise Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Venez passer une journée conviviale ouverte à tous autour de la pétanque, dans la bonne humeur ! Inscriptions à partir de 9h. Début des parties à 10h (5 parties d’1 heure). De nombreux lots sont à gagner jambon, Ricard, cognac, barquette de viande…
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Le Bourg Lachaise 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 88 42 

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English : Concours de pétanque

Come join us for a fun-filled day of pétanque—open to everyone—in a friendly atmosphere! Registration begins at 9 a.m. Games start at 10 a.m. (5 one-hour games). There are plenty of prizes to be won: ham, Ricard, cognac, a tray of meat…

L’événement Concours de pétanque Lachaise a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Sud Charente

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