Informations pratiques

Lachaise

Concours de pétanque

Le Bourg Lachaise Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez passer une journée conviviale ouverte à tous autour de la pétanque, dans la bonne humeur ! Inscriptions à partir de 9h. Début des parties à 10h (5 parties d’1 heure). De nombreux lots sont à gagner jambon, Ricard, cognac, barquette de viande…

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Le Bourg Lachaise 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 88 42

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English : Concours de pétanque

Come join us for a fun-filled day of pétanque—open to everyone—in a friendly atmosphere! Registration begins at 9 a.m. Games start at 10 a.m. (5 one-hour games). There are plenty of prizes to be won: ham, Ricard, cognac, a tray of meat…

L’événement Concours de pétanque Lachaise a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Sud Charente