Concours de pétanque Lachaise
samedi 25 juillet 2026 · Lachaise
Informations pratiques
Lachaise
Concours de pétanque
Le Bourg Lachaise Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez passer une journée conviviale ouverte à tous autour de la pétanque, dans la bonne humeur ! Inscriptions à partir de 9h. Début des parties à 10h (5 parties d’1 heure). De nombreux lots sont à gagner jambon, Ricard, cognac, barquette de viande…
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Le Bourg Lachaise 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 16 88 42
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English : Concours de pétanque
Come join us for a fun-filled day of pétanque—open to everyone—in a friendly atmosphere! Registration begins at 9 a.m. Games start at 10 a.m. (5 one-hour games). There are plenty of prizes to be won: ham, Ricard, cognac, a tray of meat…
L’événement Concours de pétanque Lachaise a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Sud Charente
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