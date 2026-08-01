Concours de pétanque Salle omnisport Lanhouarneau
dimanche 30 août 2026 · Salle omnisport · Lanhouarneau
Informations pratiques
Lanhouarneau
Concours de pétanque
Salle omnisport Rue du Stade Lanhouarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 13:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Ouvert à tous.
10 € en doublette constituée.
Lancé du cochonnet à 14h.
Au sifflet en 4 parties de 55 mn maximum.
Restauration rapide sur place.
Organisé par l’association loisirs et détente de Lanhouarneau.
Sur inscription au 06 52 25 73 50 ou 06 24 97 67 71. .
Salle omnisport Rue du Stade Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 24 97 67 71
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English :
L’événement Concours de pétanque Lanhouarneau a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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