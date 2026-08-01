Concours de pétanque Salle omnisport Lanhouarneau

Informations pratiques

Lanhouarneau

Concours de pétanque

Salle omnisport Rue du Stade Lanhouarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 13:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Ouvert à tous.

10 € en doublette constituée.

Lancé du cochonnet à 14h.

Au sifflet en 4 parties de 55 mn maximum.

Restauration rapide sur place.

Organisé par l’association loisirs et détente de Lanhouarneau.

Sur inscription au 06 52 25 73 50 ou 06 24 97 67 71. .

Salle omnisport Rue du Stade Lanhouarneau 29430 Finistère Bretagne +33 6 24 97 67 71

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English :

L’événement Concours de pétanque Lanhouarneau a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX