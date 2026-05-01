Concours de pétanque Salles des Fêtes Laviron

Laviron

Concours de pétanque

Salles des Fêtes Rue de la Salle des Fêtes Laviron Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association des parents d’élèves Les P’tits Grivois de l’école de Laviron organise un grand concours de pétanque le samedi 30 mai 2026 à la salle des fêtes de Laviron. Début des jeux à 14h00 (inscriptions possibles dès 13h00), en doublette au tarif de 15 €. Une buvette et une restauration seront proposées sur place, avec en bonus la diffusion en direct de la finale de la Ligue des Champions PSG Arsenal. .

Salles des Fêtes Rue de la Salle des Fêtes Laviron 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 81 06 65 florieschelle@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Laviron a été mis à jour le 2026-05-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS