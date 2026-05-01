Concours de pétanque Salles des Fêtes Laviron
Concours de pétanque Salles des Fêtes Laviron samedi 30 mai 2026.
Laviron
Concours de pétanque
Salles des Fêtes Rue de la Salle des Fêtes Laviron Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’association des parents d’élèves Les P’tits Grivois de l’école de Laviron organise un grand concours de pétanque le samedi 30 mai 2026 à la salle des fêtes de Laviron. Début des jeux à 14h00 (inscriptions possibles dès 13h00), en doublette au tarif de 15 €. Une buvette et une restauration seront proposées sur place, avec en bonus la diffusion en direct de la finale de la Ligue des Champions PSG Arsenal. .
Salles des Fêtes Rue de la Salle des Fêtes Laviron 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 81 06 65 florieschelle@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Laviron a été mis à jour le 2026-05-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS
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