Visite d’une fruitière à comté Za sur les Roches Laviron

Laviron

Visite d’une fruitière à comté

Za sur les Roches Fruitière de Laviron Surmont Laviron Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 10:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26

Partez à la découverte des secrets du Comté, fromage emblématique de notre territoire !

Accompagné d’un guide, cette visite vous permettra de mieux comprendre comment est fabriqué ce fromage et de découvrir le savoir-faire traditionnel des fruitières. Vous poursuivrez ensuite par la visite des premières caves de stockage, où les meules séjournent plusieurs semaines avant de rejoindre les caves d’affinage. La visite se termine par un moment convivial autour d’une dégustation de Comté.

Réservation obligatoire. .

Za sur les Roches Fruitière de Laviron Surmont Laviron 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 56 10 75

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English : Visite d’une fruitière à comté

L’événement Visite d’une fruitière à comté Laviron a été mis à jour le 2026-05-07 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS