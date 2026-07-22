Informations pratiques

Étroussat

Concours de Pétanque Ludique, 15ème édition

Étroussat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

15ème édition du Concours de Pétanque Ludique à Étroussat ! En doublette, ouvert aux non licenciés. Buffet froid champêtre en soirée, dans le cadre du Festival Viticole et Gourmand 2026.

.

Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 70 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

15th Edition of the “Cétroussat” Recreational Pétanque Tournament! Played in pairs, open to non-members. A rustic cold buffet will be served in the evening as part of the 2026 Wine and Food Festival.

L’événement Concours de Pétanque Ludique, 15ème édition Étroussat a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Val de Sioule