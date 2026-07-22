Concours de Pétanque Ludique, 15ème édition Étroussat
samedi 15 août 2026 · Étroussat
Informations pratiques
Étroussat
Concours de Pétanque Ludique, 15ème édition
Étroussat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
15ème édition du Concours de Pétanque Ludique à Étroussat ! En doublette, ouvert aux non licenciés. Buffet froid champêtre en soirée, dans le cadre du Festival Viticole et Gourmand 2026.
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Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 70 67
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English :
15th Edition of the “Cétroussat” Recreational Pétanque Tournament! Played in pairs, open to non-members. A rustic cold buffet will be served in the evening as part of the 2026 Wine and Food Festival.
L’événement Concours de Pétanque Ludique, 15ème édition Étroussat a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Val de Sioule
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