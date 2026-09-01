Concours de Pétanque Maumusson Vallons-de-l’Erdre
samedi 12 septembre 2026 · Vallons-de-l'Erdre
Informations pratiques
Vallons-de-l’Erdre
Concours de Pétanque Maumusson
Paillote de la Fontaine aux Merles Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez participer à un concours de pétanque.
Rdv à la paillote de la Fontaine aux Merles à partir de 13h pour les inscriptions.
Début du concours à 14h, en 4 parties.
12 euros la doublette.
Evènement organisé par les Familles Rurales de Maumusson. .
Paillote de la Fontaine aux Merles Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 29 33 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come join us for a %E0pétanque%E9 contest.
L’événement Concours de Pétanque Maumusson Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-08-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Vallons-de-l'Erdre (Loire-Atlantique)
- Randonnée La Bonnoeuvrienne Vallons-de-l’Erdre 13 septembre 2026
- Jeunes et Patrimoine de proximité, Vieilles maisons françaises – VMF 44, Vallons-de-l’Erdre 18 septembre 2026
- Visite guidée des extérieurs, du Parc et de la Chapelle au Château de Bourmont Journées Européennes du Patrimoine Vallons-de-l’Erdre 19 septembre 2026
- Musée Braud Matériel de Récolte Journées Européennes du Patrimoine Musée Braud Vallons-de-l’Erdre 19 septembre 2026
- Ouverture exceptionnelle de l’Eglise du vieux-bourg de Saint-Sulpices-Des-Landes Journées Européennes du Patrimoine Église du Vieux Bourg Vallons-de-l’Erdre 19 septembre 2026