Informations pratiques

Vallons-de-l’Erdre

Concours de Pétanque Maumusson

Paillote de la Fontaine aux Merles Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez participer à un concours de pétanque.

Rdv à la paillote de la Fontaine aux Merles à partir de 13h pour les inscriptions.

Début du concours à 14h, en 4 parties.

12 euros la doublette.

Evènement organisé par les Familles Rurales de Maumusson. .

Paillote de la Fontaine aux Merles Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 29 33 00

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English :

Come join us for a %E0pétanque%E9 contest.

L’événement Concours de Pétanque Maumusson Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-08-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis