Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de Pétanque Monnet-la-Ville

Concours de Pétanque Monnet-la-Ville vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Stade

Ville : 39300 Monnet-la-Ville

Département : Jura

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Monnet-la-Ville

Concours de Pétanque

Stade Monnet-la-Ville Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 18:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Inscriptions à partir de 18h au stade de Monnet-la-Ville.
12 €/doublette, début des parties à 19h.
4 parties en doublettes formées.
Restauration et buvette.   .

Stade Monnet-la-Ville 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 40 41 16 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Pétanque

L’événement Concours de Pétanque Monnet-la-Ville a été mis à jour le 2026-04-21 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

À voir aussi à Monnet-la-Ville (Jura)